Ferisce l' ex compagna con un coltello e poi tenta di togliersi la vita

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Andrea Pegoraro Il giovane straniero ha colpito al collo la sua ex ragazza e poi ha cercato di farla finita. È stato portato in ospedale in gravi condizioni, mentre la giovane non avrebbe riportato lesioni serie. Il fatto è successo in centro a Udine Avrebbe accoltellato l’exe poi avrebbe rivolto l’arma contro di séndo di farla finita. L’episodio è successo nella tarda serata di ieri in centro a Udine. Come riporta il quotidiano Il Friuli, poco dopo le 8 di sera una ragazza di 20 anni sarebbe stata ferita con unin via Scrosoppi, non lontano da Piazza Primo Maggio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato l’ex compagno, un cittadino straniero, a ferire la giovane al collo. Tutto sarebbe nato in seguito a una lite che è poi degenerata in violenza. Alcuni residenti hanno sentito le urla di aiuto e hanno allertato 112. Così sono intervenuti ...