Ecco perché il Redmi 8 è superiore in ogni termine al suo diretto rivale

“Boicottiamo i prodotti turchi” : l’appello con il codice a barre rimbalza sui social - ma è una bufala. Ecco perché : Da giorni circola in rete un post che invita al boicottaggio dei prodotti turchi, riconoscibili dal numero 869: l’appello si è diffuso sui gruppi Whatsapp e su Facebook, come forma di protesta contro il regime di Erdogan e le violenze contro il popolo curdo. Ma attenzione, le cose non stanno veramente così e il numero, spiegano i siti a tutela dei consumatori, non è necessariamente associato al luogo di produzione. L’immagine che sta rimbalzando ...

Cosa può fare l’Europa contro Erdogan? Poco o nulla - Ecco perché : (Foto: Matt Cardy/PA Wire) Mentre dal confine turco-siriano continuano ad arrivare resoconti, immagini e video raccapriccianti, e Recep Tayyip Erdogan non sembra voler retrocedere di un metro dalle sue posizioni e dall’invasione del Kurdistan siriano, viene da domandarsi quali siano le frecce di cui disponga davvero l’Unione Europea. È infatti evidente che a quelle latitudini si parli una lingua diversa e che le minacce di sanzioni economiche o ...

Italia in verde - Ecco il perché tra marketing e ricavi : Basta una maglia per far discutere tutti, se è quella della Nazionale. Anche perché per una sera scompare l’azzurro e l’Italia di Mancini si veste di verde. Una divisa firmata Puma in omaggio al Rinascimento, una chiara metafora riferita al momento calcistico Italiano che punta a tornare in alto dopo il periodo buio dell’era Ventura, […] L'articolo Italia in verde, ecco il perché tra marketing e ricavi è stato realizzato da Calcio e ...

Ecco perché sono in aumento gli arrivi di migranti in Italia : migranti: ministro Interno Lamorgese, arrivi in aumento a causa situazione Tunisia Berlino, 14 ott 08:36 - (Agenzia Nova) - A causa del “particolare momento politico” che sta attraversando la Tunisia, a settembre scorso si è registrato un aumento degli arrivi di migranti in Italia. È quanto affermat

Luigi Bisignani : "Prima il Vaticano - ora pure gli Stati Uniti. Ecco perché Giuseppe Conte è finito" : Da quanto si è messo a "maramaldeggiare" con i Servizi segreti, "Giuseppi è il peggior nemico di Conte", scrive Luigi Bisignani nel suo editoriale su Il Tempo. Per difendersi dalle accuse sul caso degli incontri tra il ministro della Giustizia degli Stati Uniti Barr e i nostri 007, l'avvocato degli

Formula 1 - partenza anticipata per Vettel in Giappone : Ecco perchè il tedesco è stato graziato dai Commissari : Diversamente da quanto accaduto a Raikkonen a Sochi, i Commissari di Gara di Suzuka hanno graziato Sebastian Vettel, non sanzionandolo per partenza anticipata Sebastian Vettel ha tirato un grosso sospiro di sollievo durante il Gran Premio del Giappone, nel momento in cui i Commissari hanno deciso di non sanzionarlo per partenza anticipata. Photo4/LaPresse Il tedesco si è mosso prima dello spegnimento dei semafori, entrando in una spirale ...

Formula 1 - partenza anticipata per Vettel in Giappone : Ecco perchè il tedesco è stato graziato dai Commissari : Diversamente da quanto accaduto a Raikkonen a Sochi, i Commissari di Gara di Suzuka hanno graziato Sebastian Vettel, non sanzionandolo per partenza anticipata Sebastian Vettel ha tirato un grosso sospiro di sollievo durante il Gran Premio del Giappone, nel momento in cui i Commissari hanno deciso di non sanzionarlo per partenza anticipata. Photo4/LaPresse Il tedesco si è mosso prima dello spegnimento dei semafori, entrando in una spirale ...

Juventus - Buffon allo scoperto : “Ecco perchè sono tornato alla Juve” : Gigi Buffon, intervistato in occasione del premio Goodwill Ambassador, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla nuova avventura in bianconero e sui motivi che l’hanno spinto ad accettare il ritorno alla Juventus. Il portiere ha ammesso: ““La possibilità di vincere la Champions League ha pesato tanto. Diciamo che per il 51% ha pesato […] L'articolo Juventus, Buffon allo scoperto: “Ecco ...

Barcellona - clamoroso Messi : “Volevo andare via - Ecco perchè” : CESSIONE Messi- Lionel Messi, intervistato ai microfoni di “RAC1“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo presente e anche sul suo prossimo futuro. Il numero 10 argentino, inoltre, ha rivelato un clamoroso retroscena di qualche anno fa, quando l’attaccante del Barcellona avrebbe potuto lasciare il club catalano. Leggi anche: Milan, […] L'articolo Barcellona, clamoroso Messi: ...

Riparte lo shopping della Fed - Ecco perché non può farne a meno : Acquisti di Treasury per 60 miliardi al mese e iniezioni di liquidità. Washington: «Non cambia la politica monetaria», ma il mercato punta al nuovo Qe . Columbia Threadneedle: «Il bilancio Fed deve essere strutturalmente più elevato di quanto non lo sia al momento»

Meglio Desirée morta che noi in galera. Ecco perché i nordafricani non hanno chiamato i soccorsi : Continua a tenere banco il caso della morte di Desirée Mariottini, una storia tragica di cui emergono dettagli. Un virgolettato pronunciato durante le fasi più macabre di quella vicenda, nello specifico, era già emerso circa un anno fa: "Meglio Desirée morta che noi in galera" o "Meglio lei morta che noi in cella". Ma il senso della proposizione non cambia. E ora quella espressione, che viene attribuita a coloro che adesso devono rispondere di ...

“El Camino” - Ecco perché vedere il film sequel di Breaking Bad (anche se non avete seguito la serie) : Potrebbe perfino essere uno di quei film di genere vagamente astratti, tra Wim Wenders e David Lynch, ovviamente un po’ strafatti di metanfetamine. El Camino – a Breaking Bad movie (da poche ore online su Netflix) preso così, senza aver mai visto un episodio che uno di una delle serie più amate al mondo, potrebbe finire tra le pieghe di un festival di cinema di lusso. Un tizio solitario impaurito, pieno di cicatrici nel viso, fugge nella notte ...

Vittorio Feltri - il significato nascosto dei sogni : "L'ombra e l'ombelico. Ecco perché non li ricordiamo più" : Non c' è niente di meno interessante dei sogni degli altri. Eppure tutti si ostinano a raccontare le loro peripezie e incubi notturni convinti che siano interessantissimi. Grave errore: il sogno vale soltanto per chi lo fa. Anche le trame dei film riassunte da parenti e amici sono foriere di noia pr

Infertilità maschile - Ecco perché la passata di pomodoro è un valido alleato : Uno studio ha riacceso i riflettori sul licopene, una sostanza antiossidante presente nel pomodoro e utile per la qualità...