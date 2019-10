Dall' Università di Monaco arriva il robot umanoide H1 con pelle umana

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Per la prima volta nella storia delle intelligenze artificiali è stato creato unrivestito da unasensibile, molto simile a quella degli esseri umani. Si tratta deldenominato H1, progettato e realizzato presso l'diche ha una caratteristica sorprendente rispetto ad altre intelligenze artificiali finora costruite. Questoè ricoperto da capo a piedi da un rivestimento simile alla, che lo rende sensibile agli stimoli esterni e alle interazioni con altre persone. Questoha il pregio di poter abbracciare le persone senza che corrano il rischio di farsi male, ma è anche in grado di svolgere agili movimenti come stare in piedi su una gamba sola. Come è stato costruito ilH1 IlH1 è stato realizzato da un team provenientediassemblando 1200 "cellule" hitech esagonali, fornite da un ...

leonardotosoni : RT @SkylabStudios_: Dall'Università della Tuscia a #SkylabStudios...protagonista dello #stage questa volta è Miriam Paradisi una giovane la… - unisiena : RT @ApprenticeADAPT: Dall’#Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca alle esperienze in cooperativa: Università di Siena e Legacoop Toscan… - versidipinti : Raga ma è legale uscire alle 20 dall’università? -