Colesterolo alto | dalle cause alla dieta da seguire per abbassarlo | info sui valori

Dieci consigli per dimagrire e scongiurare il rischio di diabete mellito - Colesterolo alto e ipertensione : Il 10 ottobre, in vista della Giornata Nazionale di sensibilizzazione nei confronti dell’Obesità promossa da ADI (Associazione Dietetica Italiana), l’ASST Gaetano Pini-CTO aderisce alla campagna “Obesity Day”. Per l’occasione sarà allestito un punto informativo al Presidio Pini (ingresso da via Pini, 3), dalle 9.30 alle 13, dove le nutrizioniste e dietiste della Nutrizione Clinica effettueranno gratuitamente la misurazione dell’altezza e dalla ...

Diabete - ipertensione e Colesterolo alto : chi ne soffre “dovrebbe controllare la funzione renale almeno una volta l’anno” : I reni sono degli “operai modello”, perfino troppo, lavorano sempre e non si lamentano mai, neanche quando perdono qualche colpo e dovrebbero avvertire che c’è qualcosa che non va. La Malattia renale Cronica (MRC) secondo recenti studi della Società Italiana di Nefrologia (SIN) colpisce circa il 17-10% della popolazione ed è, purtroppo, in continua progressione. In pratica oltre due milioni di italiani hanno i reni che non fanno più il loro ...

Dieta per Colesterolo alto e trigliceridi - ecco cosa si mangia : menù : La Dieta per colesterolo alto e trigliceridi, cosa si mangia? ecco cosa prevede il menù della Dieta per colesterolo alto e trigliceridi.

Colesterolo alto - quali sono le soluzioni per abbassarlo? : Colesterolo alto, le soluzioni per abbassarlo: dieta e cure mediche. Il Colesterolo alto aumenta il rischio di malattie cardiache, infarto e ictus

Dieta Colesterolo alto - cosa mangiare ogni giorno? Menù anticolesterolo : La Dieta per il colesterolo alto e cosa mangiare ogni giorno? Ecco il Menù anticolesterolo contro infarto e ictus

Medicina naturale : soia e aglio abbassano il Colesterolo alto? : Medicina naturale: soia e aglio abbassano il colesterolo alto? Ecco la risposta in alcuni studi scientifici su soia e aglio

Colesterolo alto - i cibi che lo abbassano e quelli da evitare : Le analisi del sangue hanno riscontrato un livello di Colesterolo troppo alto, cosa fare? Quali sono i cibi che lo abbassano e quelli da evitare? Quali metodi di cottura preferire? Tanto per cominciare si può cambiare regime alimentare. La scelta di certi alimenti favorisce infatti l’eliminazione del Colesterolo LDL, detto anche “Colesterolo cattivo”, e diventa un’arma per combattere l’ipercolesterolemia. Come abbassare il ...

Dieta per Colesterolo alto : ecco cosa mangiare e cosa evitare : Dieta per colesterolo alto: ecco cosa mangiare e cosa evitare. Non devono mancare le arance, i broccoli e i kiwi, tre cibi antigrasso

Colesterolo “cattivo” alto : nuove linee guida - quali sono i valori ottimali per scongiurare il rischio infarto : Oltre 200 ricerche condotte negli ultimi 25 anni hanno portato alla conclusione che più bassi sono i valori di Colesterolo cattivo (C-LDL) più bassa è l’incidenza di eventi cerebro-cardiovascolari: le nuove linee guida sulle dislipidemie presentate dalla European Society of Cardiology e dalla European Atherosclerosis Society, durante il Congresso in corso a Parigi, hanno si possono riassumere con lo slogan “Lower is better“, ...

Dieta per Colesterolo alto e ipercolesterolomia : esempio menù : Dieta per colesterolo alto e ipercolesterolomia: esempio menù. Ecco cosa mangiare e quali alimenti evitare.