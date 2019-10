Bis Kaczynski | in Polonia i sovranisti tornano a dominare Parlamento

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) "Abbiamo motivi per gioire. Nonostante il fronte potente che si è schierato contro di noi, siamo stati in grado di vincere". Jaroslawnon nasconde la sua soddisfazione. Il successo del suo Partito Diritto e Giustizia (Pis) alle elezioni parlamentari di ieri innon è mai stato in dubbio, ma la destra conservatrice del fratello dell'ex presidente polacco Lech, morto in un incidente aereo nel 2010, è andata oltre ogni aspettativa. Secondo i risultati quasi definitivi - dopo lo scrutinio del 91% delle schede -, il Pis ha ottenuto il 44,6% dei voti, pari a oltre 7 milioni e 230mila voti, in crescita rispetto alle elezioni di quattro anni fa, quando si fermò al 37,6%. Un risultato che per il Pis e la Destra Unita comporta la maggioranza assoluta della Sejm, ildi Varsavia, con 239 seggi su 460. Nulla da fare, invece, per la Piattaforma civica ...

