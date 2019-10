Songs Of Ascent è il nuovo album degli U2?

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 13 ottobre 2019) IlU2 potrebbe essereOf. A rivelarlo è HeyJude, che riporta le ultime dichiarazioni di Bono Vox in merito a un possibile ritorno sulla lunga distanza che darebbe un seguito naturale aOf Experience, ultima prova in studio della band irlandese di The Joshua Tree. Ancora da definire la data d'uscita del progetto che, come dichiara il leaderU2, non è ancora stato portato a termine. Le ultime dichiarazioni rese a Cry Power di Hozier parlando di un ritorno imminente ma ancora da decidere. Racconta Bono Vox, che non dà certezze in merito all'uscita del prossimo: "Ancora non so se lo finiremo presto o se ci vorrà molto tempo. Mi piace l'idea di poter fare unrock, così come abbiamo pensato dopo l'ultimo tour. Abbiamo suonato delle cose potenti e vorrei che le nuove canzoni avessero quel fuoco lì". La direzione da seguire per ...

