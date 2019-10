Pedofilia | 32enne si reca a un appuntamento con una 14enne

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Nicola De Angelis Un uomo di 32 anni ha percorso quasi 600 km a piedi dopo aver conosciuto unaonline. Tommu Lee Jenkins è stato arrestato da un poliziotto sotto copertura che gli ha teso una trappola incastrandolo Tommy Lee Jenkins è un uomo di 32 anni che abitava ad Indianapolis con molte accuse die che proprio per questo è finito nel mirino di uno sceriffo deputy del Wisconsin che gli ha teso un bruttissimo scherzo. L'uomo ha iniziato a messaggiare intorno ad ottobre con una ragazzina di 14 anni che online si faceva chiamare Kylee. In realtà Kylee era una poliziotta sotto copertura che stava indagando proprio sulla condotta di Jenkins. Come si legge sul Mail Online l'uomo ha quindi iniziato a richiedere foto del corpo della, foto mai pervenute. Infuriato ha quindi deciso di andarsele a prendere da sé. Gambe in spalle ha iniziato a camminare da ...

MassiMetelli : RT @hele_fr: Nomade 13enne incinta, il fidanzato 32enne: “è la nostra cultura” - - Piero42395724 : RT @hele_fr: Nomade 13enne incinta, il fidanzato 32enne: “è la nostra cultura” - - marcoranieri72 : RT @hele_fr: Nomade 13enne incinta, il fidanzato 32enne: “è la nostra cultura” - -