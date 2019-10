Napoli | Lozano show con il Messico | 1 gol | 2 assist ed un rigore sbagliato – VIDEO

GdS – Lozano come Mertens - anche il belga cominciò male a Napoli : La Gazzetta dello Sport scrive in merito all’inizio di stagione poco entusiasmante di Hirving Lozano al Napoli. Lozano – La rosea traccia il paragone con i primi passi di Dries Mertens in azzurro. “C’è un paragone che può aiutare e stimolare il messicano. anche Dries Mertens arrivò nel 2013 con buone credenziali da Eindhoven e all’inizio il suo cammino in azzurro non fu dei più semplici. I 114 gol del belga, fra i tre ...

Napoli si lamenta di Lozano. Se sapesse cosa dicono all’Arsenal del flop di Pépé (80 milioni) : Il Corriere dello Sport oggi scrive parlando di Lozano Non si paga cinquanta milioni di euro un contropiede, alla prima giornata, toccata e poi fuga da se stesso, dalla proprio esuberanza tecnica e atletica rimasta impigliata nelle baruffe classiche che uno straniero deve affrontare quando atterra in un Paese nuovo Ma non è ovviamente l’unico quotidiano ad aver sottolineato la delusione per il messicano che dopo il flash fatto vedere a ...

Torino-Napoli - Lozano demolito dai giornali : “E’ invisibile - nessun colpo di inventiva. Una delusione da 42 milioni” : Torino-Napoli, Lozano è invisibile: le critiche de Il Mattino Torino Napoli Lozano| Hirving Lozano continua a deludere. L’acquisto più pagato della storia del Napoli anche nella giornata di ieri è apparso sottotono. nessuna sortita offensiva degna di nota, spesso invisibile e quindi mai pericoloso per gli avversari. Al Mattino non è andata per niente giù la sua prova, e per questo motivo le critiche che piovono stamattina sono ...

Napoli - Ancelotti : “La classifica piange ma continuiamo a lottare per lo scudetto. Lozano? Come Falcao…” : “La nostra classifica piange ma vogliamo continuare a lottare per lo scudetto. Inter-Juventus? Il risultato di stasera non cambierà nulla, sarà una partita bella da vedere”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il pareggio a reti bianche di Torino. “Siamo stati troppo timidi nel momento in cui dovevamo concretizzare quanto creato. A inizio stagione siamo stati letali sotto porta ...

Live Torino Napoli 0-0 : Ancelotti rilancia Insigne e Lozano : Torino e Napoli si affrontano nella sfida domenicale delle 18, delicatissima per entrambe le compagini. Gli azzurri vengono dalla vittoria casalinga sul Brescia e dal pari di Genk in Champions...

LIVE Torino-Napoli calcio - Serie A in DIRETTA : Lozano accanto a Mertens in attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Il Torino è la squadra che ha vinto il maggior numero di match casalinghi nel 2019 in Serie A. 17.25 Il Napoli ha vinto gli ultimi quattro incontri esterni di Serie A contro il Torino, realizzando 13 reti (3 di media a partita). 17.20 Il Torino ha vinto solo uno degli ultimi 14 incontri di Serie A contro il Napoli. 17.14 A disposizione per le due squadre: Torino: Ujkani, Rosati, Iago ...

Repubblica - Napoli ballottaggio Callejon-Lozano : c’è un favorito. Le novità : Torino-Napoli, le possibili scelte di Ancelotti Torino-Napoli alle ore 18, i partenopei devono vincere per guadagnare terreno su Juventus ed Inter. L’edizione odierna di Repubblica parla delle possibili scelte di Ancelotti per la formazione contro il Torino: La novità è un attaccante in meno ( Llorente) e un centrocampista in più ( Zielinski). In fase di possesso assomiglia molto a un 4-3-3. Il ritorno del tridente è una ...

Zero dribbling e zero tiri nello specchio : (anche) Lozano spiega la partita del Napoli : La mancanza di qualità Genk-Napoli è una partita facile da raccontare, soprattutto è facile da spiegare il mancato successo della squadra di Ancelotti. Per dirla brutalmente: è mancata la qualità. Non è una questione tattica, o puramente tattica. Oltre alle scelte dell’allenatore – che cercheremo di capire e interpretare razionalmente, come da abitudine in questo spazio –, è importante stabilire cosa non ha funzionato anche per quanto ...

Napoli - Lozano è un pesce fuor d’acqua : i quotidiani lo umiliano : Napoli, Lozano è un pesce fuor d’acqua: i quotidiani lo umiliano Napoli Lozano| Ancora una brutta prestazione per Lozano, che in quella posizione proprio non convince. Il messicano anche ieri sera è stato molto opaco, e lo attestano anche le varie testate coi loro giudizi. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: “Ai margini del gioco. Spento. Qualche guizzo quando viene spostato esterno a sinistra, solletico al Genk”. Voto 4 ...

Genk-Napoli 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : centrocampo assente - Lozano fantasma [FOTO] : Genk-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match che ha visto impegnati gli azzurri nella seconda giornata della fase a gironi di Champions. I ragazzi di Ancelotti non vanno oltre il pari a reti bianche dopo una gara giocata male, specie dalla cintola in su. Il Genk fa la gara, pressa e corre, in alcuni frangenti schiaccia pure Manolas e compagni, ma le occasioni più importanti sono del Napoli, soprattutto ...

Pagelle Genk-Napoli 0-0 - voti Champions League : malissimo Lozano e Fabian Ruiz : Dopo l’esordio con vittoria sui campioni in carica arriva una prestazione deludente per il Napoli in Champions League nella seconda giornata: i campani infatti escono con solo un pareggio dal campo del Genk. Napoli Meret, voto 6,5: un paio di parate importanti per il portierone del Napoli che si conferma in un ottimo stato di forma. Di Lorenzo, voto 6,5: destra o sinistra cambia poco per il terzino ex Empoli. Inizio di stagione super: ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Lozano - tiro da fuori ribattuto : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

Genk-Napoli live - le formazioni ufficiali : Insigne in tribuna - giocano Milik-Lozano : Genk-Napoli live – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre. Genk praticamente già al capolinea. I ...

GRAFICO – Genk-Napoli - Sky anticipa la formazione : coppia d’attacco Milik e Lozano! : Sky anticipa la probabile formazione azzurra contro il Genk Ultimissime calcio Napoli – Sky Sport ha anticipato la formazione del Napoli che scenderà in campo questa sera per disputare il match di Champions League contro il Genk allore 18.55. Le anticipazioni Sky, per Genk-Napoli In porta ritorna Meret; linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo linea composta da Callejon, Fabian Ruiz, ...