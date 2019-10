M5S | Di Maio | nessuna scissione

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool - Patuanelli incontra delegazione : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Protestano i lavoratori Whirlpool : «Non vogliono farci entrare» : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

Di Maio - pranzo con Grillo a Napoli : «M5S gestito da 80-90». Fico : «Chi pensa solo al proprio ego porta a scissioni» : Dal nostro inviato Luigi Di Maio anticipa in un'intervvista in tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli e va a pranzo con Beppe Grillo in attesa di arrivare alla Mostra...

Italia 5 stelle - protesta di disoccupati fuori dalla Mostra : “Noi abbandonati - da Di Maio solo promesse”. Ex-M5S : “Persi valori” : Un gruppo di contestatori formato da disoccupati ed espulsi dal M5s si sono riuniti con cartelli e striscioni all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso Italia 5 stelle. “Di Maio ci promise che non ci avrebbe abbandonato, ma a oggi abbiamo ricevuto solo chiacchere” si lamenta un ex lavoratore di pubblica utilità del Comune di Napoli. “Da 10 mesi siamo in mezzo a una strada, se i 5 stelle sono ...

Luigi Di Maio nella trappola di Renzi - il fedelissimo Fraccaro e il vertice ristretto M5S : "Lo capite o no?" : "Lui è un nostro avversario". Luigi Di Maio pende pericolosamente verso Matteo Renzi ed è il fedelissimo Riccardo Fraccaro, sottosegretario grillino alla Presidenza, a richiamare all'ordine un capo M5s sempre più allo sbando. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, l'ex ministro ai Rapporti c

M5S - oggi la festa a Napoli. Di Maio non cede il palco a Conte : incognita Grillo : Un bivio, certo. Ma anche un test di tenuta dopo la grande virata: il M5S oggi festeggia 10 anni nella spianata della mostra d'Oltremare a Napoli. Sarà un'Italia a 5 Stelle nel segno...

Roberta Lombardi - il clamoroso colpo di mano. Rivolta M5S - l'antipasto della scissione per Di Maio? : Golpe giallorosso nel M5s. In consiglio regionale del Lazio (non un posto qualunque, visto che in giunta comanda il governatore dem Nicola Zingaretti) Roberta Lombardi viene confermata capogruppo con un vero e proprio colpo di mano. Come riportato dal Tempo, la storica ex portavoce alla Camera dei 5

Festa del M5S a Napoli tra delusioni e tradimenti - assenze pesanti. Ma Di Maio minimizza : ci saremo tutti : Il Movimento 5 stelle celebra a Napoli, alla Mostra d'Oltremare, sabato e domenica il suo decennale. Nato "francescano" il 4 ottobre del 2009, si è evoluto molto da allora: ha vissuto rotture, espulsioni, scontri istituzionali e delusioni, con qualche esperienza amministrativa conclusa senza gloria. Ma è al governo da un anno e mezzo e rimane la prima forza politica rappresentata in Parlamento. Se un tempo a catalizzare l'attenzione erano gli ...

Gianluigi Paragone assente alla festa M5S di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

