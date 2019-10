Indivisible | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Fonte : gamerbrain

(Di sabato 12 ottobre 2019) Annunciato diversi anni fa per poi arrivare sul Playstation Store con una DEMO, Indivisibile è finalmente disponibile nella sua versione completa su PC, PS4 e Xbox One (Switch prossimamente) ed oggi vogliamo condividere con voi la nostranarra la storia di una fanciulla rimasta orfana dopo che il suo villaggio è stato attaccato dai seguaci di un’oscuro signore, nei panni della stessa dovrete vendicare la morte dei suoi cari in un lungo viaggio tra creature e mostruosità di ogni sorta. Nel corso dell’avventura farete la conoscenza di svariati personaggi, i quali si uniranno alla vostra squadra per combattere il male, comparendo nella scena solo durante i combattimenti, i quali fondono il tempo reale al sistema a turni tradizionale. Durante gli scontri dovrete attendere che l’energia di ciascun ...

