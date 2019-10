Il Lombardia va a Bauke Mollema | decisivo l’attacco sul Civiglio

Giro di Lombardia 2019 - Bauke Mollema : ”Vincere al Tour è stato speciale - ma questo è il successo più importante della mia carriera” : Bauke Mollema (Trek-Segafredo) vince alla grandissima il Giro di Lombardia 2019 . Il corridore neerlandese è partito quando mancavano 20 km al traguardo, sul Civiglio, mentre i grandi favoriti della vigilia si guardavano, ed è riuscito a tenere fino al traguardo. Per l’alfiere della Trek-Segafredo, classe 1986, in passato vincitore della Clasica de San Sebastian e di tappe a Tour e Vuelta, si tratta del successo più importante ottenuto nel ...

