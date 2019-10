Fermiamo Erdogan

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) Penso che spetti a noi, impegnati a vario titolo nella battaglia politica, riprendere il grido di allarme del Presidente Mattarella. L’azione militare avviata dae tollerata inizialmente dagli Stati Uniti va fermata. Se non vuole essere marginale, accettando di essere travolta dall’incapacità ad agire secondo un principio di responsabilità, l’Europa deve far sentire il peso della sua concreta reazione. Almeno le parole spese finora hanno dato comunque un’idea di unità e di fermezza. Ma non bastano più. Serve uno slancio forte e determinato, altrimenti la spirale del conflitto diventa inarrestabile.Cosa fare? È stato detto che l’ipotesi di buttare la Turchia fuori della Nato non ha realisticamente una base di fattibilità. Il Trattato prevede che l’uscita abbia come riscontro una valutazione unanime ...

