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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 08 | 15 Viabilità 10 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2019 ore 08:15 (Di venerdì 11 ottobre 2019) Viabilità 10 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN RITROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SUL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA LABARO E Roma-FIRENZE E TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA USCITA LA PISANA E VIA DEL MARE CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ANCHE PER CHI PROVIENE DALLA Roma FIUMICINO E RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA SUL PERCORSO URBANO A24 CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO QUASI DEL TUTTO NORMALIZZATO IL TRAFFICO DOPO UN VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA SPINACETO , RICORDIAMO CHE QUESTA NOTTE IN PROGRAMMA LAVORI A CURA DI ANAS TRA IL KM 43+800 E 45+200 in direzione di Latina; dalle 21:00 alle 6:00 chiuse rampe di entrata e uscita Centro Commerciale Aprilia 2 e rampe di entrata ...
Fonte : romadailynews

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