Un' insolita unanimità internazionale contro Ankara | ma dov’è l’Europa?

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L’operazione militare turcail nord della Siria continua per il terzo giorno consecutivo. A oggi l’esercito dinon è entrato nella città di Ra’s al-’Ayn, mentre fonti sul campo riportano che le forze curde dell’Sdf hanno recuperato illlo di alcune posizioni. Quella turca, dunque, non si presenta come un’azione in grande stile. Con tutta probabilità un’invasione di terra da parte delle forze regolari turche non sarà praticabile. Le conseguenze di un’azione del genere potrebbero essere devastanti, in ragione del numero di attori coinvolti e della corale disapprovazione, in varie sfumature, da parte di tutti i Paesi coinvolti. Con l’operazione militare di questi giorniè infatti riuscita a creare –sé stessa – un’ed eccezionale ...

