“Sei gay?” | e iniziano a insultarlo e picchiarlo | 26enne denuncia aggressione a Firenze

Fonte : fanpage

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Vittima dell’uno studente iraniano di 26 anni che hato alla polizia l’episodio avvenuto nelle scorse settimane nel centro di. Il ragazzo sarebbe stato afferrato per il collo, fatto cadere a terra e colpito con calci e pugni dopo aver risposto di essere omosessuale a due giovani incrociati vicino casa.

