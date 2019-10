Riforma della giustizia | Zingaretti chiede il rinvio del blocco della prescrizione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Lapuò diventare un problema per il governo. Se nei primi vertici sullai toni sono stati cauti e fiduciosi e gli esiti interlocutori, ora are undell’entrata in vigorelegge – prevista per il primo gennaio – è il segretario del Pd Nicola. Il leader democratico non entra nel dettaglio, ma intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo scandisce: “Abbiamo sempre detto lavoriamo sulla riduzione dei tempi dei processi e vediamo gli effetti, poi affrontiamo il tema. E’ positivo che il ministro Bonafede abbia aperto a un dialogo”. Il ministro guardasigilli in effetti – anche dopo un nuovo vertice di maggioranza, giovedì – continua a ostentare ottimismo: “Penso ancora più di prima che ci sono margini di convergenza importanti per unache ...

matteosalvinimi : E avanti tutta sul referendum per la riforma della legge elettorale, che permetterà a chi prende un voto in più di… - FratellidItaIia : ?? Oggi abbiamo presentato in Cassazione le nostre proposte di riforma costituzionale. Tra queste, una delle battagl… - GiuseppeConteIT : Approvato dal Parlamento il ddl costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari. Una riforma che incide sui c… -