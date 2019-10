Quel gioco della patata in tv che scatena i doppi sensi

La Juventus in ripresa ed è già l’Inter di Conte ma il gioco più bello d’Italia è Quello dell’Atalanta : Gli anticipi della 6^ giornata del campionato di Serie A hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus è in ripresa dopo le partite non entusiasmanti contro il Verona ed il Brescia, avvio pazzesco dell’Inter che si è confermato anche sull’insidioso campo della Sampdoria, è uno spettacolo l’Atalanta di Gasperini che ha dominato in lungo ed il largo contro il Sassuolo. Ma partiamo dai ...