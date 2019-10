Oggi vertice Trump-Liu He | ma è vera svolta sui dazi?

Raid in Siria : colpiti 181 obiettivi curdi - almeno 11 morti. Oggi vertice ONU : Il Ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere che l'esercito turco, entrato in Siria nelle ultime ore, avrebbe già colpito più di 180 obiettivi curdi nel nord del Paese sia via terra che tramite Raid aerei. E mentre dalla Turchia continua la propaganda per giustificare questa invasione, la comunità internazionale condanna in modo più o meno unanime la decisione di Ankara. È stat convocata per Oggi una riunione urgente ...