Milano | niente carcere per Emilio Fede | Per lui enorme sofferenza

Rita Dalla Chiesa : "La D'Urso non si è inventata niente. Anche io lavoravo sempre. Mi batterò per Milano Capitale" : Quando si incontra una come Rita Dalla Chiesa, è come incontrare un amico di famiglia o un parente: è come se la si conoscesse da sempre. Personaggio storico della tv privata e generalista, è entrata e continua ad entrare da trent’anni nelle case degli italiani con quel garbo che la contraddistingue, amplificato da un tono di voce che è sempre rassicurante Anche quelle volte in cui – come tutti - ce ...

Milano : ‘niente casa in affitto sei meridionale’ - post denuncia su Facebook : Milano, 13 set. (AdnKronos) – Non le affitto casa perché lei è di Foggia. “Per me sono tutti uguali: meridionali, negri e rom” dice la signora in un messaggio vocale, condiviso su Faceboook da Deborah Prencipe che si è sentita rifiutare con questa motivazione un appartamento in un paesino della provincia di Milano, dove si sarebbe voluta trasferire. “Mi metto d’accordo con la proprietaria di casa, una ragazza, ...