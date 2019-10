Manovra | Misiani | ‘manterremo tetto 65 mila euro ma con paletti in più’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Il secondo step della ‘flat tax’ da 65.000 a 100.000 non avrà seguito nella legge di Bilancio. Ci sono anche problemi di mancata comunicazione e autorizzazione da parte della Commissionepea. Per il resto manterremo da 0 a 65.000 magari con qualche paletto in più rispetto alla normativa. Già nella discussione nella scorsa legge di Bilancio erano emerse alcuni paradossi nell’applicazione della ‘flat tax’ da 0 a 65.0000 che cercheremo di correggere per evitare abusi”. Così a Sky TG24 Economia il viceministro all’Economia Antonioparlando della flat tax per le partite iva.La somma dei redditi, come ad esempio quello da lavoratore dipendente, “è uno dei temi di discussione – ha spiegato– . Il punto vero è avviare una complessiva riforma dell’Irpef. Oggi è un ...

