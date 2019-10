Manovra | M5S | no a tassa su Sim | Pd faccia chiarezza

Manovra - Faro (M5s) interviene ma viene interrotta dalla Lega : “Venduti - mai col Pd”. Bagarre in Aula - seduta sospesa : La deputata del M5s, Marialuisa Faro, interviene per conto del proprio gruppo parlamentareper dire sì all’aggiornamento del Documento di economia e finanza, ma viene interrotta ripetutamente dai colleghi della Lega: “Venduti, mai col Pd“, “elezioni” sono i cori e le urla che si levano dai banchi del Carroccio. Il presidente di turno della Camera, Ettore Rosato, è costretto a sospendere la seduta. L'articolo ...

M5s rilancia tassa su bevande zuccherate : “Sugar tax pronta - potrebbe entrare in Manovra” : La sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate, potrebbe entrare in manovra. Il viceministro all'Economia, Laura Castelli, spiega che la sugar tax è pronta e che "se non si inserirà subito credo che il Parlamento la riproporrà". Castelli precisa che si tratta di una tassa sugli zuccheri aggiunti negli alimenti, ma non dice se corrisponde esattamente alla tassa sulle merendine pensata per finanziare la scuola.Continua a leggere

Il sondaggio di Pagnoncelli : "La Manovra economica Pd e M5s piace anche al 44 per cento dei leghisti" : "La legge di Bilancio da sempre rappresenta un banco di prova per il governo nel rapporto con l'opinione pubblica. Dal sondaggio odierno emerge che i provvedimenti annunciati ottengono un consenso elevato, a partire dalla riduzione progressiva del cuneo fiscale dal 2020 (71% di giudizi positivi), co

Manovra - ancora niente intesa fra M5S e Pd. Scontro su Iva e deficit : Nel pomeriggio è previsto il Consiglio dei ministri per il varo ma il nodo resta ancora, al momento, quello delle risorse per la Manovra. Attesi i dati dall'Istat su occupati e disoccupati di agosto e sui prezzi al consumo di settembre

Manovra - Pd-M5S ancora distantiRenzi e Di Maio : "L'Iva non si tocca" : Vertice serale ieri a palazzo Chigi. Per M5s presenti il sottosegretario Fraccaro e il capo politico del Movimento Di Maio, per il Pd il capo delegazione Franceschini, per Leu Speranza e per Italia viva il ministro Bellanova. Il responsabile di via XX settembre era già a palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

Manovra - niente intesa dopo il verticenotturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Si alza la tensione nella maggioranza, alla vigilia dell'approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Le divergenze, tenute sotto traccia fino all'ultimo,...

Governo - sulla Manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...

Governo già in tilt : Manovra e ius culturae - tensione Pd-M5s : Il ministro dell'Economia, Gualtieri, ha messo le mani avanti: "Il Governo - ha spiegato - non ha ancora presentato nessun piano sull'Iva. L'orizzonte non e' la nota di aggiornamento al Def, ma la manovra". Parole che volevano essere distensive alla vigilia del Cdm che si terra' nel pomeriggio. Ma le pressioni affinche' l'esecutivo non dia alcun segnale di aumento delle tasse e dica no ad pure ad ipotesi di rimodulazioni selettive dell'Iva sono ...

Manovra - vertice da Conte con Pd - M5S - Leu e IV. Di Maio : «L'Iva non si tocca» : vertice di governo a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, riunisce tutti i partiti che sostengono la maggioranza in...

Manovra - vertice da Conte con Pd - M5S - Leu e IV. Di Maio : «L'Iva non si tocca» : vertice di governo a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, riunisce tutti i partiti che sostengono la maggioranza in...

Manovra - Pd e M5s pensano a un taglio alle detrazioni sulle spese mediche : la tassa sui malati : La coperta è corta. E rischia di saltare il fantomatico taglio, da 5 miliardi, del cuneo fiscale. Però il governo dovrebbe riuscire a racimolare oltre 1 miliardo per il rinnovo contrattuale degli statali. Nelle ore convulse che precedono la presentazione ufficiale della Nota di aggiornamento del Doc

AUMENTO IVA SOLO PER CHI PAGA IN CONTANTI/ Proposta M5s anti-evasori : e la Manovra... : L'AUMENTO dell'Iva per chi PAGA in CONTANTI: è questa la Proposta M5s allo studio del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in vista della Manovra...