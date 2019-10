MIranda Kerr di nuovo mamma : E sono 3. La 36enne supermodella australiana Miranda Kerr è diventata mamma per la terza volta. Parola del Daily Telegraph, che parla di un parto avvenuto a inizio settimana. Non si conosce, al momento, il nome del nascituro, che dovrebbe essere un maschietto.Il terzo ometto di casa per Miranda, già madre di Flynn, nato otto anni fa dal naufragato matrimonio con Orlando Bloom, e Hart, secondogenito avuto 17 mesi or sono con Evan Spiegel, suo ...

La prima volta delle Iraniane allo stadio dopo 40 anni : Migliaia di donne, nello stadio Azadi di Teheran, hanno esultato mentre la nazionale iraniana di calcio vinceva 14 a 0 contro la Cambogia, in una partita valida per i mondiali del 2022. Non succedeva da 40 anni, da quando nel 1981 alle iraniane è stato vietato l'ingresso negli stadi. "Abbiamo aspettato tanto tempo per vedere la nazionale giocare e ora siamo davvero contente", dice una tifosa. "Per me è la prima volta nello stadio, sono ...

Sei gay?. E lo pestano a sangue. Naso fratturato a uno studente Iraniano : Gravissimo episodio di violenza e discriminazione sessuale a Firenze, dove uno studente iraniano di 26 anni è stato selvaggiamente picchiato ed ha subito la frattura al Naso. Il fatto è avvenuto in pieno giorno nel centro della città. Come scrive il Corriere fiorentino gli aggressori (due o tre persone) prima gli hanno chiesto se fosse gay, poi lo hanno insultato, preso a calci e pugni e, alla fine, gli hanno sbattuto la faccia contro il ...

KIran Maccali - l’ex concorrente del Grande Fratello condannato per violenza sessuale : Ve lo ricordate Kiran Maccali, il “Principe” del Grande Fratello 12, protagonista del reality nell’edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Il 32enne bergamasco di origini indiane è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 37enne che lo aveva denunciato, come riferisce Brescia Oggi. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a sei anni e sei ...

Iran - due esplosioni su una petroliera nel Mar Rosso : «Colpita da missili» : Sarebbero state due le esplosioni sulla petroliera Iraniana al largo della città saudita di Gedda. L'agenzia Mehr cita la National Iranian Tanker Company (Nitc) secondo cui le due...

Iran - dopo 40 anni le donne tornano negli stadi : la gioia delle 3500 tifose prima della partita : Per la prima volta dopo circa 40 anni le autorità dell’Iran hanno aperto le porte dello stadio alle donne e circa 3.500 spettatrici, alle quali è stato riservato un settore specifico, hanno raggiunto gli spalti dell’impianto Azadi di Teheran per la sfida contro la Cambogia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar, nel 2022. L’apertura arriva un mese dopo la morte di Seher Khodayari, la 29enne che si è data fuoco dopo ...

Borse su : focus sul vertice Trump-Liu - balzo greggio su tensioni Iran : La settimana congiunturale si chiude con l'inflazione in Germania e in Spagna, i prezzi all'import e la fiducia delle famiglie in Usa. In calendario anche il rapporto mensile Aie sul petrolio, i discorsi di Draghi e de Guindos della Bce

Mar Rosso - esplosione su una petroliera Iraniana : "Colpita da un missile - attacco terroristico" : Una petroliera iraniana è in fiamme nel Mar Rosso, al largo della costa saudita. Lo riferisce l'agenzia iraniana Isna secondo la quale l'esplosione avrebbe provocato la fuoriuscita di petrolio in mare. "Gli esperti ritengono si tratti di un attacco terroristico". Secondo le prime notizie, rilanciate

Arabia Saudita - petroliera Iraniana esplode al largo del porto di Gedda. Media Teheran : “Si tratta di un attacco terroristico” : Dense colonne di fumo si sono viste fino dal porto di Gedda a causa di una petroliera iraniana in fiamme 120 chilometri al largo della costa dell’Arabia Saudita. Secondo l’agenzia di Teheran Isna e altri Media iraniani, la nave, che appartiene alla compagnia petrolifera nazionale, la National Iranian Oil Company, è stata colpita ed è esplosa a causa del danneggiamento di due serbatoi: “Si tratta di un attacco terroristico“, ...

