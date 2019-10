Tre farmaci ritirati | “Possibile sangue infetto” Il provvedimento dell’Aifa

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nuovo farmaco ritirato dal mercato. In via precauzionale l’Aifa ha disposto il ritiro di tre lotti diplasmaderivati. Motivo: la possibile presenza didi un donatore affetto da Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile. L’Agenzia italiana del farmaco ha pubblicato un annuncio sul proprio sito per informare sul nuovo ritiro. Come riportato sul sito, come riporta la stessa nota, sono statitre lotti diplasmaderivati provenienti da pool di plasma in cui sono confluite le donazioni da donatore dicon sospetta Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile.L’Aifa ha quindi esortato i pazienti a non consumare le confezioni di alcuni lotti e di rivolgersi al medico per la prescrizione di nuove confezioni del farmaco. Il richiamo, ripetiamo, è stato fatto dall’Aifa in via precauzionale e riguarda tre lotti diemoderivati provenienti da pool di ...

