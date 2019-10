Roma | aggressione a Kiko Nalli | teppisti gli causano trauma cranico

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nessuna grave conseguenza perdopo l'subita a. Il racconto di tutto è avvenuto sui social, precisamente nelle storie di Instagram, dove l'uomo ha riferito di essere stato avvicinato e picchiato da alcuniche gli avrebbero dato dei colpi in testa. Pare chestesse camminando lungo un marciapiede diquando è stato avvicinato da diversi giovani ragazzi in scooter. Dapprima, l'uomo era stato fermato da alcune ragazze che volevano scattare un selfie con lui, ovviamente concesso dal parrucchiere. Poco dopo, i ragazzi che passavano lo hanno aggredito prima ancora che lui potesse reagire e difendersi. Dal suo racconto pare che i giovani gli abbiano scagliato addosso degli oggetti che l'uomo non è riuscito a identificare, che lo avrebbero colpito con violenza sul capo e nel mentre pare che i giovani usassero epiteti irriferibili nei confronti di ...

sciantokescia : RT @Guido44895392: Altro Carabiniere finito in ospedale per l'aggressione di una 'risorsa INPS'. L'avvocato della 'risorsa' considera l'agg… - MariMario1 : RT @Guido44895392: Altro Carabiniere finito in ospedale per l'aggressione di una 'risorsa INPS'. L'avvocato della 'risorsa' considera l'agg… - battaglia_persa : RT @travis_bickle_0: @gdt62 @repubblica @rep_roma @PLRomaCapitale @QuesturaDiRoma @ENIT_italia @gicvd @mcacciaglia64 @diarioromano @Antinci… -