Morto Beppe Bigazzi | Elisa Isoardi commossa a La prova del cuoco

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Ladelsulla morte di: “Oggi inizio sottotono…” Non poteva non aprire la puntata di oggi de Ladelricordando, entrando in studio con Zenit sulle note della sigla, dopo aver salutato il pubblico seduto in platea e gli spettatori da casa ha infatti smesso subito di sorridere, affermando di voler dedicare l’inizio della diretta odierna proprio a lui. “Tanti anni fa, quando sono arrivata a Ladelper la prima volta, lui mi ha accolta così…” ha asserito, mandando in onda un filmato tratto dalla puntata del 15 dicembre 2018, la prima da lei condotta durante il periodo in cui ha sostituito Antonella Clerici a causa della maternità, nella quale il pubblico ha potuto rivederla proprio accanto aa Ladel, ...

Agenzia_Ansa : E' morto Beppe Bigazzi, giornalista gastronomo ed ex star della Prova del cuoco #ANSA - SkyTG24 : È morto #BeppeBigazzi, giornalista e gastronomo de “La prova del cuoco” - LaStampa : Morto Beppe Bigazzi, ex protagonista de La prova del cuoco. Aveva 86 anni -