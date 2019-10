LIVE Berrettini-Bautista | Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA | 0-1 | il romano a caccia

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 DUE PALLE BREAK! 15-30 Bel vincente di dritto del. 15-15 In corridoio il dritto di. 1-1tiene bene il servizio. 40-15 Arriva il primo ace dell’azzurro. 30-15 Palla corta vincente per. 15-15 Dritto vincente di. 0-15 Splendida risposta di rovescio diAgut. 0-1tiene il servizio nel primo game del match. A-40 Servizio e dritto per lo spagnolo. 40-40spara fuori il dritto. Si va subito ai vantaggi. 40-30 Termina fuori la risposta d’attacco di. 30-30 Doppio fallo dello spagnolo. 30-15 In corridoio il dritto di. 30-0 Palla corta sul nastro per l’azzurro. 15-0 In rete la risposta di8.51: COMINCIA LA PARTITA! Sarà lo spagnolo a servire per primo. 8.49: Ultime fasi di riscaldamento. Ricordiamo che ...

