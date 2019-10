Francesca De Andrè Svela Il Complotto del Grande Fratello!

Fonte : gossipnews.tv

(Di giovedì 10 ottobre 2019)Dea Pomeriggio 5,tutta la verità sulla sua nuova storia con Giorgio Tambellini e sul tradimento che in realtà non c’è mai stato. Ecco le sue parole in diretta da Barbara D’Urso!Deoggi a Pomeriggio 5 è in studio dall’amica Barbara D’Urso per parlare del suo malore. Ma anche per parlare delche secondo lei è stato organizzato nei suoi confronti durante le puntate delFratello 16. Come ben sappiamo durante il GF ha tenuto banco per diverse settimane il tradimento di Giorgio nei confronti di. A dichiarare questo tradimento sarebbero state diverse persone. Alessandra, la migliore amica di, la sorella Fabrizia Dee l’opinionista ex gieffino Biagio D’Anelli. Loro hanno sempre dichiarato di aver le prove ma forse non è così. Una storia, quella del tradimento, alla qualeavrebbe creduto. ...

carmelitadurso : Dopo lo spavento a causa del suo malore prima di andare in onda con @LiveNoneladUrso,oggi Francesca De Andrè torna… - pomeriggio5 : Siete pronti per una notizia #choc? #Pomeriggio5 ha segnato un nuovo record d'ascolti! ?????? Oggi Francesca De Andrè… - gossipblogit : Francesca De Andrè contro Biagio D'Anelli: 'Hai inventato tutto, anche che Giorgio è andato in hotel con dei traves… -