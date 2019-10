Un nuovo POTUS in tv | David Oyelowo di Selma è protagonista di The President Is Missing

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopo Tony Goldwyn in Scandal e Frank Underwood in House of Cards, l'America si prepara ad avere une in tv. Stavolta si tratta didi, che reciterà nel ruolo di un riluttantee degli Stati Uniti in TheIs, serie drammatica di Showtime basata sul romanzo di successo dele Bill Clinton e James Patterson. La potenziale serie, di cui per ora sarà prodotto solo un episodio pilota in attesa di valutarne l'ordine di una stagione completa, racconta la storia immaginaria, come recita la sinossi ufficiale, di un "Vicee impotente e politicamente privo di obiettivi (interpretato dal) che inaspettatamente diventae a metà del primo mandato della sua amministrazione, suo malgrado". La profonda crisi in cui ilsprofonda dopo la sua nomina costituisce un pericolo sia ...

OptiMagazine : Un nuovo #POTUS in tv, David Oyelowo di #Selma è protagonista di #ThePresidentIsMissing dal libro di Clinton… - FedericoSaccoc1 : @POTUS chiede di incontrare la talpa del #Kievgate messa sotto protezione da @FBI. Solo io ho paura di un nuovo ca… - IvoAyrton : RT @guado77: @marioerdrago @POTUS Quello è solo il passo iniziale...l'obiettivo è far cadere BOJO ...mettere Corbyn senza nuove elezioni??ri… -