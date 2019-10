Milan | Pioli si presenta | “Il mio slogan? Vincere Suso non si discute | Paquetà è una

Fonte : milanworld

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopo avere apposto la firma sul contratto che lo legherà alper le prossime due stagioni, Stefanoè statoto in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Sulla sua carriera: “Mi preparo a questa avventura con grande entusiasmo, sono stato chiamato da uno dei club più importanti al mondo. Sono sicuro di fare un ottimo lavoro con la squadra, ci sono buoni giocatori”. Sullo scetticismo attorno alla sua figura: “Ho grande rispetto per i tifosi, hanno diritto di critica. E’ uno stimolo per fare meglio il mio lavoro. Dovrò lavorare sulla testa dei giocatori, sui principi di gioco e so che saranno 10 giorni importanti per preparare al meglio la prossima partita”. Sul lavoro di Giampaolo: “Marco è un ottimo allenatore ma ha idee diverse dalle mie, per interpretazione e strategia della gara. Devo essere veloce a far capire queste mie ...

