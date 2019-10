Il ricatto di Erdogan all' Ue Ankara batte ancora cassa per fermare i profughi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Solo venerdì scorso il ministro tedesco degli Interni Horst Seehofer e il commissario europeo uscente all’immigrazione Dimitri Avramopoulos si sono recati adper capire come poter rinnovare il patto europeo conperi flussi migratori dai Balcani. Oggi che la Turchia ha dato il via all’offensiva contro i curdi in Siria, l’Unione europea si trova ancor di più tra incudine e martello nei rapporti con. La prossima settimana il consiglio europeo potrebbe ritrovarsi a discutere della richiesta didella terza tranche di finanziamenti europei: le prime due, decise a partire dal primo accordo voluto dalla Germania nel 2016, ben 6 miliardi di euro legati a progetti per i, le ha già intascate.Di certo se ne parlerà al consiglio europeo dei ministri degli Esteri lunedì prossimo a Lussemburgo. ...

GiovanniCarullo : Ci siamo consegnati mani e piedi alla Turchia. Con il ricatto dei migranti, paghiamo miliardi e taciamo di fronte a… - robyv73 : Truppe turche entrano nel nord della Siria. Raid e bombe. La Ue: fermatevi - xposeidone : RT @AmbrettaM: @Agenzia_Ansa Erdogan l'Hitler turco invade un paese per annettersi i territori e sterminare il popolo curdo un genocidio an… -