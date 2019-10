Gran Piemonte 2019 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Spiccano Bernal e Carapaz

Gran Piemonte 2019 : programma - orari e tv : Giovedì 10 ottobre sarà il giorno della 103^ edizione del Gran Piemonte. La corsa organizzata da RCS torna ad affrontare un percorso da scalatori nei 183 chilometri da Agliè al Santuario di Oropa con i suoi 1142 metri di altitudine in questa scalata affrontata già sei volte in occasione del Giro d’Italia. La corsa Piemontese si snoda tra il Canavese e il Biellese. Nella sua prima parte il tracciato è abbastanza ondulato. Poco dopo metà ...

Maltempo - il Piemonte chiede riconoscimento di eccezionalità per le Grandinate nel Vercellese del 6 luglio scorso : Il Piemonte chiederà al ministero delle Politiche agricole e forestali il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi il 6 luglio scorso in provincia di Vercelli. Lo ha deciso la Giunta Cirio, approvando la relativa delibera proposta dall’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa. Il documento, che sarà presentato a Roma, espone una valutazione di danni alle strutture aziendali per 3 milioni e 335mila ...

Ciclismo - Milano-Torino e Gran Piemonte in tv su Rai Sport il 9 e 10 ottobre : È folto il programma delle gare di Ciclismo nel mese di ottobre. Dopo esserci lasciati alle spalle i Campionati Mondiali nello Yorkshire, si disputeranno alcune corse in Italia. In attesa della Grande conclusione con Il Giro di Lombardia, assisteremo a Milano-Torino e Gran Piemonte. Due appuntamenti da non lasciarsi sfuggire assolutamente, dove vedremo in gara molti corridori di livello, tra cui il vincitore dell’ultimo Tour de France, il ...

“Medioman” : dal Grande Fratello alla politica. Francesco Gagliardelli “arruolato” dalla Lega in Piemonte : Medioman si dà alla politica. Non il personaggio inventato magistralmente da Fabio De Luigi, ma il vero, unico ed originale Medioman della casa del Grande Fratello. Francesco Gagliardelli, tra i finalisti del reality nella seconda edizione del GF 2001/2002, è stato arruolato dalla giunta regionale leghista del Piemonte. È stato Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, a firmare un contratto di collaborazione a ...

Ciclismo – Presentata l’edizione 2019 del Gran Piemonte : arrivo al Santuario di Oropa con Bernal e Carapaz : Percorso impegnativo per la 103esima edizione della classica Piemontese. Partenza da Agliè e arrivo al Santuario di Oropa (Biella) dopo 183 chilometri. Diventano 19 le formazioni al via con l’aggiunta del Team Ineos di Bernal. Annunciato al via anche il vincitore del Giro d’Italia Carapaz È stata Presentata ieri presso la Sala Stampa della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino la 103esima edizione del GranPiemonte NamedSport. ...

Maltempo e Grandine in Piemonte - ma domani torna il sole : Maltempo e grandine in questa domenica di settembre in Piemonte: nel torinese la zona più colpita è stata quella di Chieri e di Carmagnola, dove i chicchi di ghiaccio hanno imbiancato le strade e causato il fuggi fuggi dei numerosi visitatori della Fiera Nazionale del Peperone. L’ondata di Maltempo dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore. L'articolo Maltempo e grandine in Piemonte, ma domani torna il sole sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - Confagricoltura di Cuneo : “Vigneti e noccioleti flagellati da pioggia e Grandine” : La violenta ‘bomba d’acqua’ mista a grandine che ieri pomeriggio si è abbattuta su una vasta zona dell’Albese rischia di compromettere seriamente i raccolti nei noccioleti e nei vigneti delle zone colpite. A lanciare l’allarme la Confagricoltura di Cuneo che con i suoi tecnici sta monitorando i danni provocati dalla pioggia, oltre 70mm in un’ora, dalle forti raffiche di vento e, soprattutto, dalla grandine. ...

Maltempo in Piemonte - temporali e Grandinate : strade trasformate in fiumi di fango ad Alba : Ondata di Maltempo in Piemonte nel pomeriggio di giovedì. Cantine allagate e strade trasformate in fiumi d'acqua e fango soprattutto nel Cuneese. Ad Alba il sindaco ha attivato l'unità di crisi, si teme per i danni ai vigenti a causa delle grandinate che hanno accompagnato i violenti nubifragi.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte : temporali e Grandine - allerta a Sud-Ovest : allerta gialla per il maltempo, domani, sulla parte occidentale e sud-occidentale del Piemonte. I primi rovesci – informa una nota di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono previsti già nel pomeriggio di oggi, prima sulle zone pedemontane e poi estese alle pianure adiacenti nella serata. I temporali più intensi, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento sono previsti nelle prime ore di domani. ...

Il Nowcasting di MeteoWeb - allerta per Piemonte e Lombardia : forti temporali - Grandine - nubifragi [LIVE] : Pomeriggio perturbato su diverse aree Piemontesi con raffica di impulsi dal Sud della Francia, tutti fortemente instabili. Dapprima temporali su Torinese, anche forti con nubifragi, verso Astigiano, Nord Alessandrino, Novarese, in evoluzoune verso Nord. Una squall line ( oblunga linea temporalesca) con cumulonembi a svilupo verticale possente è in azione in queste ore tra Centro Sud, ma anche Nord/Nordest Piemote e Centro Nord Lombardia. I ...

Meteo - nubifragio in Piemonte : pioggia e Grandine tra Verbania e Stresa - allagamenti e feriti : nubifragio nella zona del Lago Maggiore poco dopo mezzogiorno: pioggia mista a grandine ha provocato disagi e danni tra Verbania e Stresa. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza per allagamenti. Sono caduti anche degli alberi a Pallanza e Stresa. Chiusa anche la linea ferroviaria Domodossola-Milano nel tratto tra Stresa e Verbania, a causa della caduta di rami sulla linea aerea e di cartelli di segnalazione franati sui binari. Chiusa anche ...

Maltempo in Piemonte - a Chieri raffiche di vento e Grandine. FOTO : Maltempo in Piemonte, a Chieri raffiche di vento e grandine. FOTO Un violento temporale e raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 chilometri orari hanno causato numerosi disagi nella cittadina in provincia di Torino: danneggiati anche alcuni monumenti, alberi abbattuti, muri crollati Parole chiave: ...

