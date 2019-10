Buffon elogia Sarri | «Dopo dieci anni | volevamo imparare cose nuove Inter rivale numero

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Gigie lo promuove a pieni voti. Lo fa nelle vesti di Goodwill Ambassador per il World Food Programme dell’Onu. Ovviamente ha parlato anche di calcio. «L’di Conte è launo della Juventus, non c’è dubbio dubbio. Conosco benissimo l’allenatore e il suo modo di insegnare il calcio, il direttore Marotta e anche moltissimi calciatori nerazzurri di primissimo livello».e la nuova filosofia di gioco «I grandi giocatori hanno bisogno di stimoli eha le idee chiare. Noi abbiamo voglia di apprendere qualcosa di diverso rispetto agli ultimie lui ha tante convinzioni che trasferisce alla squadra. Le prestazioni e i risultati arriveranno». Nazionale e un’ultima partita con la Nazionale «Accetterei con gran piacere solo nel momento in cui decidessi di smettere di giocare. Prima non avrebbe senso. Mancini ha ...

