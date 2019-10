Apple potrebbe superare Huawei nel quarto trimestre 2019 mentre gli USA cercano di

Apple Arcade : i cosiddetti "giochi esclusivi" potrebbero arrivare anche su console? : Apple Arcade è un servizio in abbonamento disponibile a partire da oggi che offre una vasta libreria di giochi esclusivi per iOS. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l'esclusività si riferisce solo per quanto riguarda la versione mobile, in quanto probabilmente i giochi approderanno su console.Apple si vantava che i suoi giochi fossero "esclusivi" per Arcade, ma non era chiaro cosa significasse, perché alcuni di questi titoli sono noti per ...