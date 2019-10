Voto su taglio parlamentari | l' abruzzese pentastellato Colletti | Voto contro o mi

Riforme : Colletti (M5S) - taglio parlamentari? Voto contro o mi astengo : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Farò una dichiarazione in Aula, ma o Voto contro o dichiaro che non parteciperò al Voto” sul taglio dei parlamentari, la riforma costituzionale oggi al via libera definitivo nell’Aula di Montecitorio. Lo anticipa all’Adnkronos il deputato M5S Andrea Colletti, che venerdì scorso aveva pubblicato un post su Facebook ammettendo di avere “grosse difficoltà” a votare la ...

Taglio parlamentari - oggi il Voto definitivo <br> Di Maio : "Sia trasversale" : Il Taglio dei parlamentari giunge oggi al voto definitivo, in quarta lettura alla Camera. L’iniziativa portata avanti con convinzione dal M5s ha racimolato via via altri consensi, anche solo per convenienza politica. Ora anche Forza Italia si dice disposta a votare la sforbiciata che taglia i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Per gli azzurri Laura Ravetto conferma il sì al Taglio chiedendo però con forza anche ...

Taglio dei parlamentari al Voto decisivo : i numeri alla Camera e le prossime tappe : Il Parlamento si avvia a votare definitivamente il Taglio del numero degli eletti. Con il via libera della Camera previsto per martedì 7 luglio si riduce da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quello dei senatori

Taglio parlamentari - al via la discussione alla Camera. Forza Italia annuncia il sì. Il renziano Rosato : “Lo Voto - ma non felice” : È cominciata nell’Aula della Camera la discussione generale sul ddl costituzionale per il Taglio dei parlamentari, “la più attesa e promessa degli ultimi decenni, scelta obbligata per restituire credibilità alle Istituzioni”, ha detto il relatore Cinquestelle Giuseppe Brescia. Sono sedici i deputati che si sono iscritti a parlare nel dibattito, oltre al relatore ed al rappresentante del governo. Forza Italia ha annunciato il suo voto ...

Taglio parlamentari - Voto decisivo alla Camera : cosa cambierà : Si protrarrà per tutta la giornata la discussione alla Camera sulla legge costituzionale che prevede il Taglio al numero dei parlamentari, un provvedimento fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle. Per domani è invece prevista la votazione definitiva sul Ddl.Continua a leggere

Taglio parlamentari Camera-Senato : Di Maio “mi aspetto Voto trasversale” : Taglio parlamentari Camera-Senato: Di Maio “mi aspetto voto trasversale” Manca pochissimo all’ultimo passaggio parlamentare che decreterà il Taglio dei parlamentari. Ultima tornata a Montecitorio per discutere della legge: oggi, lunedì 7 ottobre, c’è la discussione in aula. Domani, martedì 8, ci sarà il voto. I numeri dovrebbero esserci, stando alle dichiarazioni dei principali leader politici. Anche dalle principali forze di ...

Taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del Voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostacoli prima che sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

Taglio parlamentari - Di Maio : “Mi aspetto Voto trasversale. Battaglia condivisa da maggioranza degli italiani” : Sulla riduzione del numero dei parlamentari “non mi aspetto solo un voto di maggioranza, mi aspetto un voto trasversale del Parlamento”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Questa – ha aggiunto – è una Battaglia che secondo me condivide oltre il 90 per cento degli italiani, se andiamo a fare un raffronto tra il numero dei parlamentari che hanno gli altri Paesi europei e quello che ...

Voto ai 16enni - Di Maio : “Presenteremo una proposta di legge costituzionale. Dopo taglio parlamentari pensare a vincolo di mandato” : Il Movimento 5 stelle intende presentare una legge costituzionale per estendere il diritto di Voto anche ai 16enni. Dopo la proposta dell’ex premier Enrico Letta, rilanciata da Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, adesso è Luigi Di Maio ad annunciare il deposito della norma in Parlamento. “Noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni. Il Voto ai sedicenni si farà. Nei prossimi giorni presenteremo una proposta di legge costituzionale ...

La Camera decide per il taglio dei parlamentari : il Voto è fissato l'8 ottobre : E' stata fissata per il prossimo 7 ottobre la discussione generale riguardante la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, mentre l'8 ottobre sarà la giornata della votazione finale sul testo. E' così che va in porto uno dei punti su cui i pentastellati si sono battuti strenuamente ed è così che viene rispettato uno dei pilastri che ha favorito la nascita del governo Conte bis, grazie alla decisione presa durante la conferenza dei ...

Taglio parlamentari - Di Maio : “Il 7 ottobre ultimo Voto. Via le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere il governo” : “Oggi è una giornata importante perché da Roma mi arriva la notizia che è stata calendarizzato alla Camera per il 7 ottobre l’ultimo voto per il tagliare 345 parlamentari“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook da New York. “Manteniamo una promessa. Tagliamo le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere governo” L'articolo Taglio parlamentari, Di Maio: “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le ...

Riforme - il taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre alla Camera. Il Voto sul testo previsto per il giorno successivo : L’aula della Camera comincerà l’esame della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre, con la discussione generale. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, fissando le votazioni sul testo per l’8 ottobre. Si tratta della quarta ed ultima lettura parlamentare del testo. L'articolo Riforme, il taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre alla Camera. Il voto sul testo previsto per il ...

Governo : D’Uva a Lega - ‘poltrone? Se Voto niente taglio 345 parlamentari’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Ho sentito gridare lo slogan: ‘poltrona, poltrona’. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è ‘elezioni, elezioni’. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo M5S, durante le ...

