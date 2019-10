Olivetti | morti da amianto | assolti i fratelli Di Benedetti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) La cassazione ha confermato le assoluzioni deiCarlo e Franco De, assieme ad altri funzionari della, tra cui l'ex amministratore delegato Corrado Passera. Tutti imputati per il decesso di almeno 12 operai per esposizione all'. Come si legge da TgCom24, gli ermellini hanno confermato la sentenza della corte d'appello di Torino risalente al 2018, dopo le condanne in primo grado effettuate nel 2016. I supremi giudici hanno alla fine rifiutato il ricorso da parte della procura generale contro le assoluzioni.La cassazione si è espressa definitivamente nei confronti di Franco e Carlo Die dell'ex ministro Corrado Passera, nel processo per la morte di 12 operai della. I decessi avvennero per malattie causate da esposizione all'. Rigettato il ricorso presentato dalla procura generale di Torino, da parte dei giudici della IV sezione ...

MediasetTgcom24 : Morti da amianto alla Olivetti, Carlo e Franco De Benedetti e altri ex manager assolti in via definitiva a Torino I… - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Tutti assolti gli imputati per i morti d’amianto alla Olivetti di Ivrea - UltimOraNewsUN : ?? Olivetti,Cassazione conferma assoluzioni ?? Morti amianto, respinto ricorso Pg Torino contro proscioglimenti -