Fonte : ilnapolista

(Di martedì 8 ottobre 2019)è sempre. Oggi a Malmoe è stata presentata al pubblico la statua a lui dedicata. Ibra ovviamente ha detto che farebbe ancora la differenza in Serie A. È stato intervistato a Sky Sport. «Sono pronto al 100% per la Serie A. Per come mi sento e per come gioco, faccio ancora la differenza, in Italia e in tutti i paesi. Vedremo per il mio ritiro. Non vedo alcun problema a giocare in Italia, faccio meglio di quelli che ci sono». Gli hanno detto chelo allenerebbe molto volentieri al Napoli. «Ho un bel rapporto con, è unma, soprattutto, è una. Ho avuto la fortuna di conoscere prima lae poi di lavorare con lui, di averlo come. Mi spiace sia durato solo un anno, avrei voluto più anni, perché era un bel periodo per la mia carriera e, secondo me, anche per lui». Ha poi parlato della sfida tra Inter e ...

DiMarzio : La provocazione sul ritorno in #SerieA e le parole su #Juve, #Milan, #Inter e Ancelotti #Ibra diventa una statua a… - napolista : Ibrahimovic: «Ancelotti è un grande allenatore e una grande persona» «Ho avuto la fortuna di lavorare con lui, di… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Ibrahimovic lancia segnali al Napoli: 'Pronto per la serie A, vorrei tornare da Ancelotti'… -