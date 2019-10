Taranto | per sottrarsi ai controlli aggredisce carabinieri | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Emanuela Carucci Si tratta di un 21enne pregiudicato del posto che è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish. Ora il giovane si tova agli arresti domiciliari È accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale un 21enne pregiudicato difinito in manette. Ad arrestarlo idella sezione radiomobile del capoluogo pugliese.I militari, durante un servizio perlustrativo per la prevenzione e la repressione dei reati, si sono insospettiti dell’atteggiamento del giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Ihanno, così, deciso di fermarlo per procedere ad un controllo, ma per tutta risposta sono stati aggrediti dal 21enne che è stato bloccato e condotto in caserma. Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato, come detto, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e, su disposizione ...

BorraccinoMino : Oggi task force in prefettura a Taranto per indotto Mittal. @articoloUnoMDP - blogtivvu : Nadia Toffa, mamma Margherita commossa: “grazie per la petizione, a Taranto ci sarò” - Blog Tivvù - Nady14853126 : RT @dukana2: Reparto di #oncologia pediatrica di #Taranto dedicato a #NadiaToffa...??il fatto è che non ci dovrebbe essere nessun reparto di… -