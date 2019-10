Olbia | incidente sulla nave cargo Grimaldi | un morto e un ferito

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Un uomo èe un altro è rimastoa causa diavvenuto"Malta" della, partita da Cagliari e diretta a Porto Torres. La vittima è un marinaio di 24 anni, di nazionalità bulgara, così come il. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10.30, quando il comandante dellaha chiesto l'intervento della Guardia costiera, comunicando che a bordo era avvenuto uncon une un. Dalla Capitaneria di Porto Torres si alzato un elicottero per organizzare i soccorsi. È stato quindi deciso di far arrivare ila Porto Torres. Qui gli uomini della Guardia costiera sono saliti a bordo per le verifiche. La Procura di Sassari ha avviato un'inchiesta affidando le indagini alla Capitaneria di Porto Torres.

