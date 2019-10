Marco Columbro stizzito a Live-Non è la D' Urso | ' Non ho nessun debito'

Live - Marco Columbro sbotta contro la D’Urso : «Non voglio fare una trasmissione sulla mia pelle. Guarda che vengo lì e ti strappo il vestito». Barbara : «Hai cambiato il cervello da come ti conoscevo io» – Video : Marco Columbro - Live Non è la D'Urso L’ira furiosa di Marco Columbro in scena a Live – Non è la D’Urso. Ospite del talk show domenicale di Canale 5, il conduttore si è letteralmente scagliato contro Barbara D’Urso, colpevole, secondo lui, di avere messo in piazza i suoi presunti ‘problemi economici’. Indispettita, la padrona di casa ha risposto a tono al suo invitato senza però perdere la calma, tenendo ...

Marco Columbro alla Cuccarini per 15 anni ti ho regalato rose rosse lei risponde così : Marco Columbro e Lorella Cuccarini è stata una coppia televisiva molto affiatata da far pensare a molti telespettatori che tra i due conduttori ci fosse un legame molto più profondo. «Tutti pensavano che fossimo marito e moglie», ha detto la stessa Lorella Cuccarini a “La vita in diretta”, dove ha ospitato Columbro e raccolto da lui una sorprendente rivelazione. Marco Columbro ha confessato: «Ti ho regalato rose rosse tutte le mattine. Le ...

