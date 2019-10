Legge elettorale | intesa per le riforme e l' abbassamento dell' età di voto

Dopo il taglio dei parlamentari la maggioranza si impegna a fare la Legge elettorale : Roma. Il taglio dei parlamentari, da solo, provocherebbe un forte squilibrio. Per questo i partiti che costituiscono la maggioranza di governo hanno firmato un documento di “impegni comuni” con scadenze più o meno precise per porvi rimedio. I partiti si impegnano intanto a presentare “entro il mese

Riforme : documento maggioranza - proposta Legge elettorale entro dicembre : Roma, 7 dic. (AdnKronos) – La proposta della maggioranza per una nuova legge elettorale verrà presentata entro fine anno, ovvero entro il mese di dicembre. E’ questo il primo punto messo nero su bianco sul testo sottoscritto dalle forze di maggioranza sulle Riforme, un’intesa siglata alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari. “I capigruppo di maggioranza assumono i seguenti impegni comuni, che offrono al ...

Riforme - la bozza dell’accordo di maggioranza da vincolare al taglio dei parlamentari : dai regolamenti alla nuova Legge elettorale : È in corso alla Camera il vertice di maggioranza per chiudere l’accordo sulle garanzie costituzionali da affiancare al taglio dei parlamentari che martedì 8 ottobre affronterà l’ultimo voto a Montecitorio. Se, infatti, i 5 stelle avevano posto come condizione per far partire il governo Conte 2 il via libera alla riduzione delle poltrone, dall’altra parte i democratici avevano chiesto che al provvedimento si vincolasse un pacchetto di ...

La vendetta è un piatto che si consuma a freddo. Meglio attendere, far maturare i tempi e poi colpire. E così nel Partito Democratico, drammaticamente tornato sotto il 20% nei sondaggi dopo la scissione di Matteo Renzi, stanno già lavorando per capire

Sulla Legge elettorale proviamo a seguire inglesi e francesi : Non so come, dopo avere per tre volte approvato la riduzione del numero dei parlamentari, voterà la Lega. Mi chiedo con quale motivazione approveranno quella riduzione i parlamentari del Partito Democratico che, per tre volte, hanno votato contro. Non potrà essere la motivazione qualunquistica addotta dalleCinque Stelle: il risparmio di 500 milioni euro che, comunque, comincerà soltanto dopo la prossima elezione del ...

I malumori nella maggioranza sul taglio dei parlamentari e la Legge elettorale : Sarà messo nero su bianco al massimo entro martedì il documento di maggioranza sulle riforme che faranno da contrappeso al taglio dei parlamentari, con tanto di impegni concreti e precisi sui singoli interventi e scandito da un timing concordato, che si svilupperà attraverso tre step: entro il mese di ottobre, gli emendamenti da presentare al ddl costituzionale sul voto ai 18enni per l'elezione del Senato, all'esame di palazzo Madama. ...

Entro la fine dell'anno verrà incanalata la proposta di riforma della Legge elettorale: a deciderlo la riunione di maggioranza che si è tenuta oggi. L'accordo è più vicino e, come spiega il capogruppo del Pd, Graziano Delrio, prevede anche l'intesa per "uniformare l'elettorato attivo e passivo di Camera e Senato".

Riforme - trovata prima intesa in maggioranza. Delrio : “Martedì documento con impegno preciso. Avvio Legge elettorale entro l’anno” : Un documento da sottoscrive entro martedì “con un impegno preciso sul quadro e sui tempi” e la volontà di “definire l’Avvio della nuova legge elettorale entro la fine dell’anno“. Al termine del vertice dei capigruppo della maggioranza di Camera e Senato, il democratico Graziano Derio presenta i termine dell’accordo raggiunto sulle Riforme che dovranno accompagnare il taglio dei parlamentari. Tutte le parti parlando ...

“È Renzi che è d'accordo con noi. Vada a riLeggere il nostro programma elettorale” - dice Castelli : “Il dibattito innescato sull'Iva dimostra che il problema esiste. Non è ragionevole che sulle patatine fritte ci sia l'imposta al quattro per cento. O che sia al dieci quella sui prodotti da collezione”. In un'intervista a La Stampa la numero due dei Cinquestelle di via XX Settembre al Mef risponde che la strada di aumenti differenziati dell'Iva sui prodotti non prevede “tabù”. Anzi, “tabù non ce ne devono essere, su nulla”. Quindi per la ...

**Riforme : Brescia - ‘lealtà su nuova Legge elettorale e ritocchi Carta’** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “Siamo consapevoli che bisognerà adeguare le istituzioni a questo cambiamento storico”. Lo dice il presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, in merito al taglio dei numero dei parlamentari. “Dovremo discutere di una nuova legge elettorale e della riforma dei regolamenti parlamentari, insieme ad alcuni ritocchi alla Costituzione come per esempio la ...

Cantiere Pd-M5s su Legge elettorale. Lega punta su referendum - Cav frena : Il tema della legge elettorale torna al centro del dibattito politico. Enrico Letta propone il voto ai sedicenni, il premier Conte, il segretario del Pd Zingaretti e il capo politico M5s Di Maio aprono. Nella maggioranza sono anche in corso riflessioni sul sistema di voto su cui puntare. E anche nel governo si ragiona se accelerare su un sistema proporzionale per 'stoppare' le manovre leghiste, ma i tempi non sono ancora maturi. Pd e M5s ...

13.25 Una delegazione, guidata dal vicepresidente del Senato Calderoli (Lega), ha depositato in Cassazione il quesito per proporre un referendum sulla Legge elettorale. La richiesta prevede di abrogare la parte proporzionale del Rosatellum. A sostegno i consigli regionali di Veneto, Sardegna, Lombardia, Friuli, Piemonte, Abruzzo, Liguria e Basilicata. "Assolutamente no,non temo rifiuti dalla Corte Costituzionale",ha detto Calderoli arrivando