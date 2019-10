Irene Capuano | ex di U&D | conferma i problemi con il fidanzato e sbotta | ' C' è un

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Le voci di crisi pere Luigi Mastroianni rimbalzano da settimane tra i fan di Uomini e donne, curiosi di scoprire se il loro amore sia arrivato al capolinea (come accaduto di recente per Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez). I due, infatti, hanno smesso di commentare i reciproci post su Instagram e non appaiono insieme sul web da tempo ormai. L'ex tronista ha trascorso un lungo periodo in Brasile, insieme ad alcuni amici, mentre lei si è recata a Milano in occasione della Fashion Week, impegnandosi in quello che vorrebbe rendere un lavoro, ovvero essere influencer (seguendo magari le orme di Giulia De Lellis). Fino a ora la coppia, nata nel Trono Classico lo scorso marzo, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, a eccezione di alcune parole riportate alle cronache da Deianira Marzano. Stanca delle accuse mosse contro di lei nei social network, l'ex corteggiatrice ha ...

