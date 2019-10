Il Super tifone Hagibis minaccia il Giappone

Fonte : retemeteoamatori

(Di martedì 8 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Ilha raggiunto la categoria massima la 5 con venti medi oltre 250km/h ha interessato l’Arcipelago delle Marianne nel Oceano Pacifico centrale. Davvero impressionante lo scatto salittare infrarosso sull’occhio delpassato sopra un’isola disabitata delle Marianne Al momento non si sa nulla sul suo impatto ma è previsto risalire verso nord/nord-ovest raggiungendo probabilmente Sabato 12 Ottobre la parte meridionale del. Intanto si tratta gia’ delpiu’ intenso di questa stagione che potrebbe ulteriormente intensificarsi. Al prossimo aggiornamento. In queste zone potrebbe arrivare come categoria 3 o 4 e quindi ancora potenzialmente distruttivo. Proprio nel weekend è attesa la Formula 1 L'articolo Ilil ...

