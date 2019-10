Dispiace dirlo ma Insigne è un non capitano

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Davvero uno spettacolo difficile da descrivere, quello visto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Napoli è sembrato contemporaneamente più cose, ma soprattutto inefficace, disorientato, frustrato e sfiduciato. Non tutti gli uomini della squadra in realtà trasmettono questa sensazione, ma in alcuni si intravede una rassegnazione che per certi versi è inaccettabile. Il Napoli oggi ha il migliore portiere italiano (e nel complesso il miglior trio di portieri forse della sua storia), ha due centrali difensivi davvero forti, un terzino che diventerà molto presto titolare della nazionale, tre centrocampisti di ottimo livello, e poi una serie di giocatori strani, che non riescono quasi mai ad essere incisivi, e comunque non con sufficiente continuità, sia nell’arco della singola partita che nel corso della stagione. Lasciando da parte Lozano, che appare davvero bisognoso di tempo, anche se ...

