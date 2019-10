Moto3 | Lorenzo Dalla Porta GP Thailandia 2019 | “Volevo vincere per mia nonna Un gran

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Un GP dellada sogno quello diche oltre all’ottavo podio stagionale vede il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale dellasalire a 22 punti sullo spagnolo Aron Canet e a 44 su Tony Arbolino. L’iberico è stato atterrato da una staccata scomposta del sudafricano Darryn Binder mentre il lombardo ha accusato problemi ad un guanto e ora per il titolo la strada diventa decisamente in discesa. Un secondo posto dedicato allarecentemente scomparsa: “Gara fantastica ho cercato di spingere tanto per tutti i giri ma qui la scia ha un ruolo troppo imnte e ho perso troppo tempo nel terzo settore dell’ultimo giro. Provavo a crearmi un vantaggio ma non ii sono riuscito, alla fine quando Albert mi ha superato sapevo di poter restituirgli il sorpasso perchè ero molto forte in frenata ma ho commesso un piccolo errore ...

