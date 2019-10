Mal di collo | l’effetto negativo dei tacchi alti

Fonte : dilei

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il dolore al, conosciuto anche come cervicalgia, è un cruccio per ben 15 milioni di italiani. Cosa si può fare per difendersi? Delle risposte a tale interrogativo si sta dibattendo in questi giorni durante la XII edizione di Trauma Meeting, uno dei più importanti appuntamenti dell’OTODI (Ortopedici e Traumatologi d’Italia). Secondo gli esperti, per prevenire i problemi di cervicalgia bastano alcune semplici accortezze. In questo novero è possibile includere il fatto di limitare l’utilizzo dei. Gli ortopedici consigliano di non indossarli per troppe ore al giorno. Se proprio non si amano le scarpe basse, l’ideale sarebbe un tacco di 5/6 centimetri massimo. Nessuno vieta al tacco 12 di fare bella mostra di sé nella scarpiera: i medici raccomandano però di limitarne l’utilizzo solo alle occasioni in cui proprio non se ne può fare a ...

