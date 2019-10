L’inventore del microchip : “Uso la tecnologia per il bene di tutti” : Palermo, 6 ott. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Steve Jobs aveva visione, gli americani e anche gli europei, tranne lui non hanno avuto visione. E la mancanza di visione si paga cara”. Sono le parole di Faderico Faggin, l’inventore del microchip che ha dato il via all’era del silicio, la rivoluzione hi tech che ha cambiato le nostre vite con apparecchi sempre più piccoli, potenti e veloci. Faggin, ...

La terza vita di Jaron Lanier. Parla l’inventore della realtà virtuale : Jaron Lanier ha vissuto tre vite. Nella prima ha inventato la realtà virtuale, negli anni Ottanta. Non soltanto ha costruito il primo dispositivo per provare la realtà virtuale assieme ad altri scienziati pazzi come Thomas Zimmerman; ha letteralmente inventato la locuzione “realtà virtuale”, e poche