Bergamo | uccide la moglie a coltellate e fugge | 47enne accerchiato si consegna ai

UCCIDE MOGLIE A COLTELLATE : KILLER 47ENNE IN FUGA/ Bergamo - 'giallo sulla sua sorte' : Bergamo , 47ENNE UCCIDE la MOGLIE a COLTELLATE e scappa facendo perdere le tracce: ricercato. Inquirenti non escludono nulla sulla sua sorte.

Bergamo - un 47enne uccide la compagna con due coltellate poi scappa : caccia all'uomo in Lombardia : uccide la compagna e scappa. È ancora ricercato l'uomo che intorno alle due di questa notte, in via Alberto da Giussano a Cologno al Serio (Bergamo), ha ucciso la donna di origine moldava di 36 anni con due coltellate al petto. L'aggressore, italiano di 47 anni, è fuggito in auto facendo perdere le