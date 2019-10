Ascolti tv 5 ottobre | Alberto Angela supera Amici | bene Silvia Toffanin e L' Eredità

Ascolti tv sabato 5 ottobre : Ulisse vince di nuovo su Amici Celebrities (che recupera) : Dati Ascolti Tv Amici Celebrities e Ulisse , il piacere della scoperta: vince Alberto Angela Questa era l’ultima sfida tra Amici Celebrities e Ulisse , il piacere della scoperta perché – come ha comunicato la stessa Maria De Filippi ieri su Canale 5 – il talent show si sposterà al mercoledì per fare spazio al sabato a […] L'articolo Ascolti tv sabato 5 ottobre : Ulisse vince di nuovo su Amici Celebrities (che recupera) ...

Ascolti Tv Sabato 5 ottobre - in pareggio la sfida tra Amici e Ulisse del sabato : Ascolti Tv sabato 5 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ulisse : Maria Antonietta – Rai 1 – 3.821 milioni e 19.7% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Amici Celebrities – Canale 5 – 3.271 milioni e 19.7 % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS + FBI – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % ...

Ascolti Tv Sabato 5 ottobre - la sfida tra Amici e Ulisse del sabato : Ascolti Tv sabato 5 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Amici Celebrities – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ulisse : Maria Antonietta – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS + FBI – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Cattivissimo Me – ...

Ascolti tv 4 Ottobre - Tale e Quale Show batte Rosy Abate (di poco) : Ascolti Tv 4 Ottobre 2019: Tale e Quale Show porta a casa la medaglia degli Ascolti (per poco) Come ogni venerdì la Regina di Palermo, Rosy Abate 2, e Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show sono tornati a sfidarsi. Una gara bella accesa quella tra Rai Uno e Canale Cinque che sfoderano […] L'articolo Ascolti tv 4 Ottobre , Tale e Quale Show batte Rosy Abate (di poco) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 4 ottobre 2019. Rosy Abate (3.665.000 – 17.4%) tallona Tale e Quale Show (3.547.000 – 18.2%) : Carlo Conti Per un problema tecnico i dati di ieri, Venerdì 4 ottobre 2019, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.547.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Rosy Abate ha raccolto davanti al video 3.665.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.092.000 spettatori pari al 4.4% di share e Criminal Minds 741.000 (3.7%). Su Italia 1 I Guardiani della Galassia 2 ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 ottobre 2019 : Rosy Abate 2 stacca Tale e quale show nel trending topic - Bake Off Italia in tendenza con oltre 5.000 Tweet : Social Auditel 4 ottobre 2019 : Tale e quale show primo nel trend, ma l'hashtag ufficiale di Rosy Abate 2 batte tutti Rosy Abate 2 la serie, giunta alla penultima puntata, continua a crescere sui Social ...

Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre - stabili Evil e le comedy NBC - male Sunnyside : Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre regna la stabilità Ascolti tv USA giovedì 3 ottobre – Una stabilità positiva domina nella tv generalista americana. stabilità come quella di CBS che vede Young Sheldon fermo a 8,1 milioni e 1.0 di rating (programma non sportivo più visto della serata nel totale del pubblico) in calo di un solo decimo rispetto ai finali della scorsa settimana, stabile The Unicorn a 6 milioni e 0.8, Mom a 6,4 milioni e 0.8 e ...