The big hack - hacknight@museum | largo a startupper e designer

Il 5 e 6 ottobre torna a Napoli “The big Hack” : un lungo weekend di creatività e tecnologia : Domani e domenica 6 ottobre 2019 torna a Napoli “The Big Hack – HackNight@Museum“, promosso dalla Regione Campania e realizzato da “Maker Faire Rome – The European Edition 4.0” con Sviluppo Campania e in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Dopo le due edizioni nel Museo e Real Bosco di Capodimonte (nel 2017 al Cellaio nel Real Bosco e nel 2018 nel Salone delle Feste nella Reggia), la ...

Jim Parsons - Sheldon di The big Bang Theory riparte da Hollywood di Ryan Murphy : Dove si possono trovare le grandi star? A Hollywood naturalmente (forse anche a Vancouver in questi ultimi anni).Seguendo questa tradizione Ryan Murphy sta infarcendo di star il suo nuovo progetto per Netflix, questo direttamente prodotto con la piattaforma di streaming all'interno dell'accordo da (forse, solo il commercialista di Murphy lo saprà) più di 300 milioni di dollari, a differenza del recente The Politician e di Ratched ancora ...

Jim Parsons dopo The big Bang Theory nel cast di Hollywood - parata di stelle per la serie di Ryan Murphy : Jim Parsons dice addio a The Big Bang Theory e si prepara a salpare per la nuova serie di Ryan Murphy. L'interprete dell'iconico Sheldon Cooper è entrato a far parte del cast di Hollywood, nuovo progetto in cantiere del creatore di Glee e American Horror Story. Secondo i primi dettagli forniti da Variety, Hollywood è definita “una lettera d'amore all'epoca d'oro di Tinseltown.” La trama è ancora top secret, tranne per un particolare: la serie ...

Reunion di The big Bang Theory : Jim Parsons e Mayim Bialik al lavoro sul remake di Miranda - serie inglese con Tom Ellis : Sheldon e Amy di nuovo insieme per una Reunion di The Big Bang Theory - ma non sullo schermo. Jim Parsons e Mayim Bialik sono al lavoro sul remake di Miranda, la serie targata BBC che aveva tra i protagonisti Miranda Hart e Tom Ellis di Lucifer. La versione americana avrà il titolo di Carla e sarà una sitcom prodotta per la rete Fox. La Bialik, che vestirà i panni di produttrice esecutiva insieme a Parsons, interpreta il ruolo che fu di Miranda ...

Un nuovo omaggio a The big Bang Theory in Young Sheldon 3? La risposta di Steven Molaro : Il finale di Young Sheldon 2 ha toccato il cuore dei fan con una sequenza che ha mostrato le versioni bambine dei protagonisti di The Big Bang Theory. Dopo i diversi crossover e riferimenti alla serie madre, la terza stagione dello spinoff conterrà un altro episodio tributo? In una recente intervista con TVLine, lo showrunner di Young Sheldon, Steve Molaro, ha annunciato una triste notizia per i fan che sognano un'altra reunion: con molta ...

La lotta contro i big del tech di MargreThe Vestager è a un punto di svolta : Foto di Diarmuid Greene /Web Summit via Getty Images Tutto in sette giorni. Si apre ufficialmente la settimana più intensa nella carriera politica di Margrethe Vestager, fresca di conferma nel ruolo di commissario Ue alla concorrenza, ora di fronte alla mannaia di un doppio procedimento giudiziario che potrebbe validare o distruggere un lavoro durato 5 anni. L’ex vicepremier danese in quota Alde si è distinta nella scorsa legislatura per ...

The 1975 a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : The 1975 a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma sabato 28 marzo. Il Fabrique sarà la location che accoglierà l'unico evento nella nazione dei The 1975 e i biglietti saranno disponibili per l'acquisto nei prossimi giorni al prezzo di 37 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato. Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti per il concerto dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre in ...

Alexander Skarsgard dimentica Big Little Lies per The Stand L’Ombra dello Scorpione al fianco di Whoopi Goldberg : Novità importanti in arrivo per i fan di Alexander Skarsgard e di Big Little Lies visto che toccherà proprio al nostro amato/odiato Perry prestare il volto al protagonista di The Stand, meglio nota come L'Ombra dello Scorpione, la nuova serie nata dal genio (e dalla penna) di Stephen King. A rivelare i nomi importanti del suo cast è stato proprio il papà della serie che andrà in onda su CBS All Access e che vedrà proprio Alexander Skarsgard nei ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Dream Theater in Italia nel 2020 : I concerti dei Dream Theater in Italia celebreranno i primi 20 anni di Scenes From A Memory con l'assetto già deciso della formula An Evening With. Il gruppo torna nel nostra paese dopo il concerto Rock The Castle 2019, con i live in programma al Palazzo Dello Sport di Roma l'11 febbraio e al Mediolanum Forum di Assago nella serata successiva, quella del 12. I Biglietti sono in prevendita esclusiva a cominciare dalle 10 dell'11 settembre in ...

Concorso Play Station – Vinci i biglietti per urlare ‘The Champions’ : La Play Station e la UEFA ha indetto un Concorso per l’assegnazione di biglietti gratis per le partite di Champions League casalinghe della tua squadra del cuore. Concorso Play Station – In palio ci sono i biglietti per le partite al San Paolo e per la finale di Champions ad Isatnbul qualora il Napoli dovesse arrivare in finale. Premio completo: “2 biglietti per ogni partita casalinga di UEFA Champions League della tua ...

Calciomercato Milan : Biglia potrebbe lasciare i rossoneri - Theo dovrebbe rientrare a breve : Il mercato è terminato, ma il futuro di alcuni giocatori resta incerto. Tra questi c’è Lucas Biglia, che contro Udinese e Brescia non ha giocato per un problema all’adduttore. L’ex Lazio ha un contratto in scadenza nel 2020, ma bisognerà capire se l’argentino si accontenterà di fare sostanzialmente la riserva, visto che Bennacer sarà con ogni probabilità il regista titolare della squadra. Il Milan rinuncerebbe volentieri al centrocampista ...

The big Flower Fight : il talent per creare il giardino perfetto : Netflix è impegnata nella produzione di un nuovo format. E’ “The Big Flower Fight”, una gara tra squadre di vivaisti,

Con "The big Con" ritorniamo a disegnare graffiti come dei teenager : In The Big Con il giocatore potrà calarsi nei panni di un adolescente che sta facendo del suo meglio per salvare la sua famiglia da degli strozzini. L'unico problema? I soldi, naturalmente. Ebbene in questo peculiare puzzle game dovremo indossare travestimenti, sgattaiolare in giro, borseggiare e derubare, il tutto per riuscire a tirare avanti.The Big Con narra una commedia per adulti nella quale i giocatori dovranno risolvere enigmi e puzzle. ...