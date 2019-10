Tetraplegico torna a camminare grazie a un esoscheletro

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2019) Paralizzato ai quattro arti in seguito a una caduta quattro anni fa, oggi èto aa un. Accade in Francia a un giovane di nome Thibault, cheal pensiero può guidare i movimenti di questa sorta di armatura motorizzata. Una prima assoluta realizzata dai ricercatori francesi, che apre importanti prospettive per i tetraplegici. "É un messaggio di speranza per le persone che si trovano nelle mie condizioni: ci sono delle cose possibili, anche se si ha un grande handicap", ha spiegato il 28enne di Lione, primo paziente di un test clinico condotto da Clinatec, centro di ricerca biomedica di Grenoble.Il prototipo - risultato di 10 anni di ricerche - si basa su due elettrodi impiantati nel cranio, che "captano i segnali inviati dal cervello e li traducono in segnali motori". A Thibault gli elettrodi sono stati impiantati poco più di due anni fa e da ...

